فلة عبابسة تبكي بحرقة في الغربة.. “نعيمة  توأم روحي راحت بدون ما تودعني”

في فيديو مؤثر، بكت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة بحرقة إثر وفاة شقيقتها الفنانة نعيمة وقالت إنها رحلت دون أن تودعها.

ومن أحد شوارع باريس، نشرت فلة فيديو على صفحتها الرسمية،قالت إن نعيمة كانت جسر التواصل بينها و بين الجزائر.

وقالت فلة:”روحنا لا تغلى على الله..نعيمة راحت لكنها تبقى معنا…نعيمة 30 سنة وهي تكافح مع المرض..نعيمة امراة شجاعة..

وواصلت في فيدو مؤثر جدا:”نعيمة توأم روحي تروح بدون ما تودعني..أردت أن اشم رائحتها قبل أن تدفن..كانت هي جسر التواصل بيني و بين الجزائر”.

وأضافت:”نعيمة ارتاحت في جنة الرحمان.. كنا في مكة مع بعض ثلاث مرات..راحت لكنها راحت لعالم أحسن.. صلوا وادعوا لها.

وأكدت فلة في ذات الفيديو أن نعيمة كانت تمنحها القوة خاصة و أنها معروفة بشجاعتها اتجاه المرض.

وواصلت شقيقة الفنانة الراحلة:”عظم الله أجرى من ادخلت عليهم الأفراح…أنا في فرنسا لم أستطع الدخول إلى البلاد.. نعيمة راحت لمولاها”.

وختمت فلة كلامها بالدعاء لشقيقتها ومناجاة السلطات لمساعدتها للدخول إلى الوطن:”العزيزة الراقية كنت أناديها “يما” وكانت تناديني “بنتي” رغم أنها أصغر مني. الله جاب الله أخذ”.