فلة عبابسة تتجول بـ”الفيراري” في بيروت

نشرت الفنانة الجزائرية، فلة عبابسة ، المقيمة ببيروت، على حسابها بانستغرام، مجموعة من الصور والفيديوهات، وهي تسوق سيارة الفيراري.

وعلقت مطربة الملوك والأمراء على صورها قائلة: “أنا من اشد المعجبات بالفيراري وأعتبرها سيارتي المفضلة“.

فلة المقيمة منذ أكثر من سنة ببيروت، مازالت تؤكد بكل تعليقاتها على “الانستغرام” و”الفايسبوك” أنها تركت الجزائر لتعفن الساحة الثقافية.

وأكدت فلة أن عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، جعلها تبتعد إلى غاية تحسن الاوضاع.

وعن أخبارها الفنية، تحضر صاحبة “أنا الوحدانية” لأغنية جديدة “سينغل” بكلمات مصرية، سوف تبثها قريبا على موقعها الرسمي في “اليوتوب“.