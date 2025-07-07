فلة عبابسة تخضع لعملية جراحية وتدخل في فترة نقاهة

خضعت سلطانة الطرب العربي، الفنانة فلة الجزائرية، قبل أيام قليلة لعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات الجزائرية.

وكانت فلة، قد عانت من آلام حادة على مستوى العمود الفقري، ما استوجب القيام بالفحوص اللازمة التي بيّنت أن الفنانة تعاني من خلل بالقرص الفقري، وهو ما استدعي تدخلا جراحياً عاجلاً، توّج بالنجاح.

وركنت الفنانة لفترة نقاهة قبل العودة مجدداً لجمهورها ومحبيها.

يذكر أن الفنانة فلة عبابسة أحيت مؤخراً حفلاً فنياً على هامش الدورة الرابعة للمنتدى العربي من أجل المساواة.