فلة عبابسة ترد على الشاب خالد

بعد الضجة الإعلامية التي أحدثتها بعد وسائل إعلام بخصوص تصريحات سلطانة الطرب العربي فلة عبابسة حول وجود علاقة غرامية بينها وبين الشاب خالد خرجت الأخيرة عن صمتها.

حيث أوضحت الفنانة في منشور لها على صفحتها الرسمية “فايسبوك” ، أن الشاب خالد مجرد زميل وفنان عالمي.

وأكدت الفنانة، أن سبب بكائها هو الحنين لتلك السنوات نظرا لصغر سنها ومررورها أمام برنامج ضخم مثل “تاراتاتا لقناة دولية الفرنسية 2 “واللوك والصوت..

كما فندت الفنانة ماروج له بسبب الشاب خالد، حيث أكدت، أن الشاب خالد هو فنان عالمي أقدره، وبيننا صداقة وأكن كل التقدير والاحترام لزوجته.

موضحة، أنه ليست هناك خلافات لأن “الماضي يبقى ماضي”.