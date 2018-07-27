فلة عبابسة تعود للغناء من مهرجان “تيمقاد الدولي”

بعد غياب عن الساحة الفنية عادت المطربة الجزائرية للغناء وهذا من على ركح مهرجان تيمقاد الدولي في طبعته الحالية.

حيث استمتع الجمهور الوافد لوصلات غنائية مع كل من الشابة سهام وكوكبة من الفنانين في الليالي التي تشهدها المدينة الأثرية.

وعبرت فلة عبابسة في ميكروفون “النهار”أنها همشت في وقت سابق ولم يكن لها تواصل مع محافظ المهرجان وانما عن طريق وسطاء.

وأضافت ان اليوم يوجد فرق بين الماضي وما تعيشه اليوم، وهي جد سعيدة بعودتها لإحياء الحفلات .

من جهتها عبرت الشابة سهام،أن طبعة المهرجان هذا العام فيها نوع من التجديد وأن الأجواء ممتعة ورائعة.