فلة عبابسة تغني لأختها الراحلة نعيمة “توأم روحي”

نعت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة شقيقتها الراحلة نعيمة أو كما كانت تناديها “شيخة البلاد” بأغنية حزينة من كلماتها وألحانها.

الأغنية تحمل عنوان “توأم روحي” وكتبت فلة على صفحتها الرسمية على الإنستغرام:”نايما نامي في رعاية الرحمن.. كلمات ولحن لروحك الغالية.. توأم روحي، واحنا ما تغلى على رب العالمين.. في الجنة ان شاء الله..”.

و أدت الفنانة فلة الأغنية بلحن حزين بالسانتي فقط، كما أرفقت الأغنية بصورة لشقيقتها نعيمة بالعلم الجزائري، وتقول كلماتها :”يا العزيزة ..صورتك في خيالي ….تبقى ديما.. ورنة صوتك.. صوتك لحنين.. وحياتي من بعدك مابقالهاش قيمة.. واش يصبرني عن قلبك الحنين.

يذكر أن عائلة عبابسة كانت قد فقدت أختهم الصغرى الفنانة المحبوبة نعيمة عبابسة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المنصرم، عن عمر ناهز الـ58 سنة بعد اصابتها بفيروس كورونا.