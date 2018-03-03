فلة عبابسة تقاضي إدارة “ألحان وشباب”

أكّدت الفنانة فلّة عبابسة أنّها سترفع دعوى قضائيّة، ضدّ إدارة “ألحان وشباب” للمنتج عامر بهلول.

جاء هذا التّهديد على خلفية استبعادها من لجنة تحكيم للطبعة الثامنة من هذا العام، بالرغم من طرح إسمها في إعلانات الترويج للبرنامج.

وأوضحت فلّة من خلال فيديو تمّ تداوله عبر “يوتيوب”، بأنّها ستقاضي برنامج “ألحان وشباب” لأنّهم استعملوا اسمها في إعلانات البرنامج.

حيث حضّرت نفسها وإطلالتها التي كانت ستظهر بها في البرايمات العشرة، وفي النهاية تمّ سحب إسمها من دون علمها.

متهمة منتج البرنامج “عامر بهلول” باستبعادها من البرنامج، وأطراف وراء منعها من المشاركة في هذه الطبعة.