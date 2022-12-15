فلة الجزائرية تناشد وزير سعودي.. “أتوسل إليكم أن تنظروا إلى حالتي”

نشرت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة عبر خاصية ستوري عبر حسابها على الانستغرام منشور تناشد فيه وزير الإعلام السعودي السابق تركي شبابة.

وأطلقت الفنانة فلة الجزائرية نداء إستغاثة عبر حسابها على الانستغرام لوزير الإعلام السعودي السابق تركي شبابة لمساعتدتها في محنتها ورفع الحصار عن إسمها. بعد تعرضها للظلم على حسب قولها.

كتبت المغنية فلة ” وزير الإعلام السعودي السيد تركي شبانة وبعد.. أنتم تعلمون جيداً عن مشواري الصعب، وكنتم لي كـ الأخ العزيز، الآن أنا في محنة راودتني طوال عشر سنوات من قبل عملاء في الإعلام بـ شنِّ حرب افتراء ليس لها أي مبرر”.

واضاف الفنانة ندائها انها تعاني الإقصاء بالقول ” معالي الوزير، الأخ الغالي لم أعد أحتمل هذا الاقصاء، فأنا لازلت مستمرة، إلا أن الإعلام في وطننا العربي كاتم جميع أعمالي، صديقي العزيز أنا أتوسل إليكم أن تنظروا إلى حالتي وأن تأمرهم برفع الحصار المفروض على اسمي”.

وإختتمت الفنانة فلة ” أرجو منك تقبّل تحياتي واحترامي، داعية من الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتك المشرفة في مهنتكم في الإعلام العربي، مع محبتي والله شاهد على ما أقول”.