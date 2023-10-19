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الوطني

فلسطينيون.. سوريون وجزائريون.. وصول المسيرة إلى ساحة الشهداء

بقلم أمينة داودي
فلسطينيون.. سوريون وجزائريون.. وصول المسيرة إلى ساحة الشهداء
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وصل آلاف المشاركين في المسيرة المليونية انطلاقاً من ساحة أول ماي إلى ساحة الشهداء.

ومن بين المشاركين في المسيرة، جنسيات مختلفة على غرار الأشقاء الفلسطينيين والسوريين. وحتى من اللاجئين الأفارقة هنا بالجزائر.
ويردد المشاركون عبارات تضامنية وأخوية. لنصرة الشعب الفلسطيني الأعزل. “فلسطين الشهداء.. فلسطين حرة عربية.. جيش شعب معاك يافلسطين”.

ويحمل المشاركون الرايات والأعلام الوطنية و الفلسطينية، يلتحفون بها كرمز للنضال الفلسطيني.

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