فلسطين..إضراب شامل والخروج في مسيرات تنديدا باغتيال هنية

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن اضراب شامل والخروج بمسيرات. تنديدا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية ”حماس” إسماعيل هنية. في غارة صهيونية في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد بيان صادر عن القوى ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن “اغتيال إسماعيل هنية لن يكسر ارادة الشعب الفلسطيني وصموده. بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه وثوابته الوطنية حتى الحرية والاستقلال”.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية ”حماس” قد أعلنت صباح اليوم, اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية. في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت الحركة في بيان على موقعها الإلكتروني, أن رئيس الحركة “قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران, بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد”.

ومن جهتها قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) نقلا عن بيان لحرس الثورة الإيرانية, أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” وأحد أفراد فريق حمايته استشهدا إثر استهداف مقر اقامتهما في طهران.