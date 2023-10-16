فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء إلى 2808

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إرتفاع عدد الشهداء بغزة و الضفة الغربية إلى 2808 شهيد.

كما بلغ عدد شهداء غزة 2750 شهيدا، و9700 جريح. أما في الضفة الغربية فارتفعت الحصيلة إلى 58 شهيدا و1250 جريح.

حزب الله ينشر فيديو لعملية قصف قوات الإحتلال الصهيوني

ونشر حزب الله، في الساعات الأخيرة فيديو جديد، لعملية قصف قوات الاحتلال الصهيوني، على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

كما تم تنفيذ العملية، بصاروخين موجهين، الأول ضد تجمع لجنود وضباط والثاني ضد دبابة لجيش الاحتلال الصهيوني.

في حين، اعترف جيش الاحتلال، في وقت سابق بمقتل ضابط في العملية.

استهداف مواقع عسكرية للاحتلال الصهيوني على الحدود مع لبنان