فلسطين.. استشهاد 27 طالبا وتضرر 46 مدرسة جراء العدوان الصهيوني

كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين، صادق الخضور، إن 27 طالبا استشهدوا خلال العدوان الصهيوني.

وحسب وكالة “وفا”، قال الخضور، إن من بين الشهداء، 22 طالبا في قطاع غزة، و5 في محافظات الضفة.

وأضاف ذات المتحدث، إن القصف الصهيوني، تسبب في تضرر قرابة 46 مدرسة بينهم مدارس خاصة واخرى تتبع لوكالة “الأونروا”.

وكذا تدمير مديريتي التربية والتعليم في شمال وغرب غزة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن العدوان تسبب في تأجيل عدد من الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها سابقا.

ولفت الخضور إلى أن العديد من المدارس في غزة تحولت الى مراكز للإيواء، الأمر الذي سيؤثر على استئناف العملية التعليمية.