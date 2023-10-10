فلسطين.. الاحتلال يمحي حيا سكنيا من الوجود

قام، صبيحة اليوم الثلاثاء، جيش الاحتلال الاسرائيلي، بقصف حي الرمال في غزة فلسطين. وهذا بأكثر من 200 غارة جوية.

وأشارت مصادر اعلامية، أن هذه الغارات الجوية، أدت إلى مسح الحي السكني بالكامل من الوجود.

وكان من بين الضحايا، ثلاثة صحافيين كانوا ضمن الشهداء قصف حي الرمال إثنان منهم استشهدا والثالث أصيب بجروح.

أبو حمزة: إذا كان العدو حريصًا على حياة الأسرى فعليه التوقف فورًا عن قتل الفلسطينيين

وحذر الناطق العسكري باسم “سرايا القدس” أبو حمزة، أمس الاثنين، من “إذا كان العدو الصهيوني حريصًا على حياة جنوده وضباطه ومستوطنيه الذين باتوا في قبضتنا أسرى عليه التوقف فورا عن استهداف المدنيين الفلسطينيين. وإلاّ سيكون مصير هؤلاء الأسرى مجهولًا كمصير “رون أراد” قبل أكثر من أربعين عامًا.”

وأضاف أبو حمزة في كلمة مصورة: “هذه رسالة لجمهور العدو أن راقبوا سلوك جيشكم بحق أبنائكم. وكيف يتعمّد قتلهم وإنهاء حياتهم بكل استهتار”.

وتابع: “نتنياهو يزعم أننا قتلنا الأطفال والنساء لتبرير مجازر الصهاينة ضد البشرية”.

وأردف الناطق باسم سرايا القدس: “يجب أن يدرك الجميع أننا طلاب حرية وأننا نواجه جيش العدو. الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين بشكل مقصود ومتعمد وجها لوجه.”

و توجه باسم المقاومة بتحية الشموخ والكبرياء للشعب الفلسطيني المجاهد البطل الذي يتمترس في قلب المعركة معنا. ويواصل نشيد الدم طمعاً بالحرية وسعياً لإنهاء الاحتلال الذي يحرم الفلسطيني من أدنى حقوق الإنسانية. حيث قال في السياق ذاته: “هذه قبلة على رأس كل واحد من أبطال شعبنا. وهذا وعد، ووعدنا نافذ بأمر الله، بأن نبقى الأوفياء لتضحياتكم وأن نواصل معركتنا هذه بكل عنفوان حتى النصر الأكيد بعون الله تعالى”.

وأختتم قائلا:” من حقنا كمقاومة الدفاع عن شعبنا أمام ما يجري من مذابح تمارس كل دقيقة. وسنواصل ردنا في العمق الصهيوني بلا هوادة أمام استمرار العدوان الهمجي الهستيري ضد المدنيين. الذي يعكس حالة الصدمة مما جرى في ميدان القتال.