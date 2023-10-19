فلسطين: الكشف عن مُعطيات خطيرة وغير مسبوقة تُمارس بحق الأسرى

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، قدورة فارس، أن الإحتلال إعتقل أكثر من 5000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر الجاري.

وحذر ذات المسؤول، من أن الاحتلال يمارس سياسة التجويع والتعطيش بحق الأسرى.

وجاء ذلك، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم للحديث عن آخر المستجدات والمعطيات الخطيرة وغير المسبوقة، التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال.

وأضاف قدورة أن الأسرى يتعرضون لعملية تجويع وعملية تعطيش ومنعهم من الوصول والحصول على الدواء. وتحديدًا الأدوية لأسرى وأسيرات مصابون بأمراض مزمنة تحتاج وتستعدي دواءً منتظمًا.

كما أن الأمر تطور أكثر حين قطعت إدارة السجون الماء والكهرباء عن الأسرى.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الأخطر في المشهد كله هو أنه خلال الأيام الماضية تكررت عمليات اعتداء جسدية على الأسرى. حتى أنهم يستخدمون العصي في ضربهم، فالعديد منهم تكسرت أطرافهم وأيديهم وأرجلهم.

وتوجه قدورة لكل المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر وكل المنظمات لانظر في هذه الإنتهاكات ضد الأسرى.