فلسطين.. المستشفيات ممتلئة ومخاوف من نفاذ الوقود
كشفت وزيرة الصحة في فلسطين، مي الكيلة، أن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها. من أجل استيعاب و علاج الجرحى جراء عدوان الاحتلال.
كما أشارت وزيرة الصحة، إلى أن خروج مستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء القصف الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد زاد من التعقيد الأمور. محذرة “و هو ما ينذر بكارثة صحية كبيرة”.
و حذرت الوزيرة، أيضا من نفاذ مخزون الوقود في المشافي.
القطاع سيواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع سيواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات.
كما أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أنه تبقى لدى شركة كهرباء غزة 300 ألف لتر وقود فقط. مشيرا أن ما تبقى من وقود في شركة الكهرباء يكفي 12 ساعة فقط.
طيران الاحتلال يقصف منزل عائلة محمد ضيف قائد كتائب القسام
و قام، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، طيران الاحتلال في فلسطين، بقصف منزل عائلة محمد ضيف قائد كتائب القسام.
كما أشارت مصادر إعلامية فلسطينية، إلى أن القصف أسفر عن استشهاد شقيق قائد كتائب القسام و ابنه و حفيده. فيما لا يزال عدد آخر من أفراد عائلته تحت الأنقاض. و تم الاستهداف بعد قصف منزل في منطقة قيزان النجار بخانيونس.