فلسطين.. المستشفيات ممتلئة ومخاوف من نفاذ الوقود

كشفت وزيرة الصحة في فلسطين، مي الكيلة، أن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها. من أجل استيعاب و علاج الجرحى جراء عدوان الاحتلال.

كما أشارت وزيرة الصحة، إلى أن خروج مستشفيات في القطاع عن الخدمة جراء القصف الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد زاد من التعقيد الأمور. محذرة “و هو ما ينذر بكارثة صحية كبيرة”.

و حذرت الوزيرة، أيضا من نفاذ مخزون الوقود في المشافي.

القطاع سيواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، أن القطاع سيواجه كارثة إنسانية مع توقف محطة الكهرباء خلال ساعات.

كما أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أنه تبقى لدى شركة كهرباء غزة 300 ألف لتر وقود فقط. مشيرا أن ما تبقى من وقود في شركة الكهرباء يكفي 12 ساعة فقط.