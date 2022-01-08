فلسطين.. النساء يتبرعن بخواتمهن لتوسعة مسجد

تمكن أهالي قرية “مراح رباح” ببيت لحم فلسطين، من جمع نحو نصف مليون شيكل (أكثر من 160 ألف دولار أمريكي). وهذا في إطار حملة تبرعات لتوسيع مسجد القرية.

في حين قال القائمون على الحملة، إن النساء التي لا يتجاوز عدد سكانها 2000 نسمة، تبرعن بـ41 خاتم ذهب. وهذا لتوسيع “مسجد الأتقياء” في البلدة في فلسطين.

كما أعلنت وكالة “الأونروا” أنها ستبدأ الأسبوع القادم بعملية إعادة إعمار مئات المنازل التي دمرت بقطاع غزة في فلسطين. وهذا خلال التصعيد الأخير في ماي 2021.

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وقال المستشار الإعلامي للوكالة الأممية في غزة، عدنان أبو حسنة في تصريحات إذاعية إن “الأونروا” ستبدأ الاتصال في العائلات اللاجئة في فلسطين. “المستهدفة لتزويدها بكافة الوثائق المطلوبة وبعد ذلك سيتم إيداع الدفعات الأولى من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار في حساباتهم.”

كما أوضح المستشار الإعلامي للوكالة الأممية بغزة، أنه تم إعادة إسكان أكثر من 400 عائلة أصيبت منازلها بأضرار جسيمة. وهذا خلال الحرب التي جعلتها غير صالحة للسكن، والعملية مستمرة لإنجاز ما تبقى من عشرات المنازل الأخرى.

وأشار إلى أن “أكثر من 4200 مستفيد من أصحاب المنازل التي أصيبت بأضرار جزئية حصلوا على كامل مستحقاتهم”. كما تابع “وأن 170 عائلة حصلت على الدفعة الأولى وهم من أصحاب البيوت التي أصيبت بأضرار كبيرة”.

قالت مصادر فلسطينية رسمية إن 8 فتية تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و17 عاما، لقوا حتفهم في حادث سير بين مركبة خاصة وشاحنة لنقل الأسمنت، على طريق سريع بشمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، أثناء عودتهم من العمل.

من جهته، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل بشمال مدينة أريحا”.