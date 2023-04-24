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قناة النهار

فلسطين: برعاية جزائرية.. حفل ترفيهي لألاف من الأطفال بغزة

بقلم النهار أونلاين
فلسطين: برعاية جزائرية.. حفل ترفيهي لألاف من الأطفال بغزة
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