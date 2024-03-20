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الرياضة

فلسطين تتأهل لأولمبياد باريس 2024 في تخصص تايكواندو

بقلم فيصل زيان بوزيان
فلسطين تتأهل لأولمبياد باريس 2024 في تخصص تايكواندو
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ضمن لاعب التايكواندو الفلسطيني، عمر إسماعيل، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحسب ماكشفته وسائل إعلام فلسطينية، أمس الثلاثاء، فإن بطل التايطواندو الفلسطيني عمر اسماعيل، تأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على منافسه السعودي رياض حمدي في نصف نهائي التصفية الأسيوية للألعاب الأولمبية التي تحتضنها الصين.

وللإشارة، سيكون لاعب التايكواندو عمر اسماعيل ثاني رياضي فلسطيني يتأهل إلى الألعاب الأولمبية عن طريق المنافسات، بعد لاعب الجيدو ماهر أبو رميلة.

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