فلسطين تتعادل أمام موريتانيا والسودان تقصف لبنان بثلاثية

انتهى اللقاء الذي جرى بين منتخب فلسطين ومنتخب موريتانيا بالتعادل بهدف مقابل هدف الذي جرى بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجّل الهدف الوحيد لمنتخب فلسطين المتألق علي ربعي، في حين سجل هدف موريتانيا أحمد الشيخ الولي.

كما فاز منتخب السودان بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة مقابل صفر أمام منتخب لبنان، وهو المنتخب الذي يبدو أنه سيقول كلمته في البطولة التي تحتضنها الجزائر بمختلف ملاعبها.

إلى جانب ذلك، حقّق منتخب السعودية التعادل أمام منتخب سوريا بهدف مقابل هدف حسب الموقع الرسيمة لمسابقة البطولة العربية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti