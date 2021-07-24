فلسطين تحتفي ببطل الجيدو الجزائري فتحي نورين

حظي بطل الجيدو الجزائري فتحي نورين اليوم السبت، بزيارة من رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب.

وسجل الفريق جبيرل الرجوب، حضوره بمقر إقامة البعثة الجزائرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، أيي التقى المصارع الجزائري فتحي نورين.

ويأتي هذا عقب الدعم الذي أبداه نورين، للقضية الفلسطينية، من طوكيو، بعدما قرر الانسحاب من المنافسة، تفاديا لمواجهة مصارع صهيوني، رفضا منه للتطبيع.

وأخذ رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، صورة تذكارية رفقة كل من فتحي نورين، ورئيسة البعثة الجزائرية حسيبة بولمرقة.