فلسطين تشارك للمرة الأولى في المؤتمر العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك لأول مرة في المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بلاهاي في هولندا.

وشدد المالكي على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنها تأتي بعد قبول عضوية دولة فلسطين في هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم أدوات منظومة الحد من التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل.

وأوضح المالكي أن فلسطين تشارك كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو في هذه المنظمة، مضيفا أن هذه المشاركة “ترسخ الوجود القانوني والسياسي والدبلوماسي لدولة فلسطين.