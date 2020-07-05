فلسطين تمدّد حالة الطوارئ 30 يوما

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد شهرا كاملا بدءًا من اليوم بسبب استمرار تفشي وباء “كورونا”.

وأكدت السلطات الفلسطينية تطبيق الإجراءات اللازمة للحدّ من مخاطر فيروس “كورونا” وحماية الصحة العامة والمواطنين من خلال تدابير صارمة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التمديد جاء موافقا لحالات الإصابة المتزايدة، مؤكدة بأنها سجلت 237 إصابة جديدة في 6 محافظات مختلفة.

مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4250 حالة، بينها 3597 نشطة، فيما تعافى 637 مصاب وتوفي 17 شخصا.

معين تيت