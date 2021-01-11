فلسطين توافق على استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد كورونا

سجلت وزارة الصحة في دولة فلسطين، اليوم الإثنين، رسميا، اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا سبوتنيك V.

وحسب صندوق الاستثمار المباشر الروسي، فقد تم التسجيل في إطار ترخيص الطوارئ دون إجراء تجارب سريرية إضافية على أراضي الدولة.

ومن المقرر تسليم “سبوتنيك V” إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري.

وكشف الرئيس التنفيذي للصندوق، إن الجودة العالية والفعالية للقاح “سبوتنيك V” تجذب اهتماما متزايدا من عدة بلدان.

وأوضح ذات المسؤول، أن تسجيل لقاح “سبوتنيك V“، جاء نتيجة لمميزاته المتمثلة في فاعليته التي تزيد عن 90 بالمائة.

كما يوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من مرض فيروس كورونا.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تم بالفعل تطعيم أكثر من 1.5 مليون شخص بـ”سبوتنيك V“.

هذا وأثبتت التجارب أن لقاح “سبوتنيك V” لا يسبب حساسية شديدة.

كما يمكن تخزين جرعات اللقاح عند درجة حرارة بين +2 و-8 درجات مئوية، ما يسمح بتخزينه في ثلاجة تقليدية.

ولا يتعدى سعر لقاح “سبوتنيك V” الـ10 دولارات لكل حقنة، حسب ذات المصدر.