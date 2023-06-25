فلسطين تُحمل حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان للوزارة، بأن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها ادارة الاحتلال الصهيوني المتطرفة. وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني.

وأضاف أن حكومة الإحتلال الصهيوني تنسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراعي. ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني. واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وأدانت جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.

وأكدت أن المطلوب فرض عقوبات رادعة على الاحتلال لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية. وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.