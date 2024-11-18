فلسطين تُشيد بمواقف الجزائر الشجاعة على الساحة الدولية

أشاد وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور ماجد أبو رمضان، بمواقف الجزائر السياسية والدبلوماسية التي تتسم بالشجاعة والوضوح في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية.

وجاء ذلك، على هامش لقاء جمع بين وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، ونظيره الفلسطيني، على هامش مشاركة الوزير، في مؤتمر WISH 2024.

وحسب بيان للوزارة، عبر وزير الصحة الفلسطيني، عن أسمى عبارات الشكر والامتنان للوزير وللجزائر، قيادة وشعبا، على مواقفها الثابتة والداعمة لفلسطين الشقيقة في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

كما أعرب الوزير، عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في نصرة الشعب الفلسطيني. ليس فقط من خلال الدعم الإنساني، بل أيضا عبر مواقفها السياسية والدبلوماسية. التي تتسم بالشجاعة والوضوح في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية.

مؤكدا أن هذا النهج يعد مثالا يحتذى به في الوقوف مع الشعوب المظلومة. مشيدا بالجهود الحثيثة للجزائر في تعزيز قيم العدالة والإنسانية وتقديم نموذج ملهم للتكافل العربي.

كما أثنى الوزير، على المبادرة الإنسانية السامية المتمثلة في التكفل الكامل بالجرحى الفلسطينيين وذويهم. والتي تجسد قيم الأخوة والتضامن العميق بين البلدين.

وقال الوزير، إنّ هذا التكفل الشامل بدأ منذ لحظة استقبال الجرحى. وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات العلاجية في المؤسسات الصحية الجزائرية، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ للجزائر بدعم القضايا العادلة.