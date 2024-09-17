فلسطين تُقدم مشروع قرار أممي حاسم والتصويت غدا

سيتم اليوم الثلاثاء، وغدا، مناقشة مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.

وتم اليوم الثلاثاء، إستئناف الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة مشروع هذا القرار. الذي يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024.

وينعقد النقاش العام اليوم و غدا الأربعاء، ويلقي خلاله الممثل الدائم للجزائر كلمة بالمناسبة. ليتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني يوم غد الأربعاء.