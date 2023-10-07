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فلسطين.. حالة طوارئ في كافة المستشفيات

بقلم أسماء.ع
فلسطين.. حالة طوارئ في كافة المستشفيات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت،  حالة الطوارئ في كافة المستشفيات، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن عملية ضد حركة “حماس”. وفقاً لـ”وكالة أنباء العالم العربي”.

كما افاد التلفزيون الفلسطيني بمقتل سبعة وإصابة عدة أشخاص برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الجيش الإسرائيلي قامت باستهداف مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. مما أدى إلى مقتل أحد العاملين فيه وإصابة العديد من الموظفين والمواطنين.

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