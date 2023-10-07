فلسطين.. طائرات الاحتلال الصهيوني تطلق النار تجاه المواطنين

شنت قوات جيش الإحتلال الصهيوني ، هجوما على المواطنين الفلسطنيين. أين قامت طائرات مروحية للاحتلال بإطلاق النار تجاه المواطنين قرب السياج الحدودي شرق خان يونس.

وأفاد موقع روسيا اليوم، أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات متتالية على قطاع غزة. وسط أصوات انفجارات ضخمة في عدة أماكن.

وأفاد ذات المصدر أن شهود عيان أكدوا وقع قصف عنيا هز غرب مدينة غزة. كما أن غارة عنيفة. جدا استهدفت منقطة قرب مقر الامن العام في شارع النصر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة اسعاف بشكل مباشر أمام قسم الطوارئ. في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة، ما ادى إلى إصابة العديد من الطواقم الصحية ومواطنين.