فلسطين.. عشرات الشهداء بمجزرة جديدة للإحتلال الصهيوني برفح وخان يونس

تواصل قوات الإحتلال الصهيوني، قصفها الكثف على قطاع غزة لليوم الـ 11 على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد أكثر 2800 شهيد أغلبيتهم أطفال ونساء.

من جهتها تواصل المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”، أين قصفت عدة مدن وبلدات للمحتل.

واستشهد فجر اليوم 71 فلسطينيا وأصيب المئات بينهم نساء وأطفال نتيجة غارات صهيونية. استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي ذات السياق قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة “إن خسائر العدوان الصهيوني الحالي. تجاوزت كل الحروب التي تعرض لها القطاع في السنوات السابقة”.

وبيّن المكتب أن حصر الأضرار يشمل أعداد الشهداء والجرحى والدمار في الوحدات السكنية والمنشآت، مشيرا إلى أن الواقع الإنساني الكارثي في غزة لم يسبق له مثيل خلال الحروب السابقة.