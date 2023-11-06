فلسطين.. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الأسيرة المحررة عهد التميمي

إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، الأسيرة المحررة والطالبة في جامعة “بيرزيت” عهد التميمي من بلدة النبي صالح شمال رام الله، حسب ما أفاد به موقع روسيا اليوم.

وقال موقع “واينت” العبري، إنّ التميمي، التي أدينت سابقا بمهاجمة ضابط وجندي في الجيش الصهيوني. اعتقلت بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع، على حسابها بموقع “إنستغرام” هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوات الصهيونية عاثت خرابا بمنزل عهد قبيل اعتقالها.

عهد باسم التميمي 22 عاما، هي ناشطة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي من مواليد قرية النبي صالح. برزت إعلاميا منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي. الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان. في قرية النبي صالح، في أوت 2012، في مشهد تناقلته وسائل إعلام عالمية.