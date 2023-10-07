فلسطين.. كتائب القسام تعلن بدء “طوفان الأقصى” وإطلاق 5 آلاف صاروخ

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال القائد العام للقسام محمد الضيف “نعلن بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد الإحتلال الصهيوني. ونعلن أن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

من جهته قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول معركة طوفان الأقصى ” تخوض المقاومة الفلسطينية. في هذه اللحظات التاريخية ملحمة بطولية عنوانها الأقصى ومقدساتنا وأسرانا”.

أما نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشيخ صالح العاروري قال “المجاهدون بقطاع غزة إنطلقوا في عملية واسعة بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى وتحرير الأسرى”.