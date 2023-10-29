فلسطين.. مشاة الصهيون يقعون في كمين والمستوطنون يطالبون نتنياهو بالاستقالة

وقعت، عناصر قوة من المشاة في جيش الاحتلال، اليوم الأحد، في كمين لعناصر المقاومة في منطقة صوفا شرقي رفح.

كما حدثت اشتباكات بين الطرفين خلال الكمين استمرت ثلاث ساعات كاملة. وبصعوبة تمكنت قوات الاحتلال صباح اليوم، من الانسحاب من منطقة الكمين.

ومن جهتهم، خرج مئات المستوطنين، في مظاهرات، أمام مقر إقامة نتنياهو في قيساريا المحتلة. مطالبين نتنياهو بالاستقالة وعقد صفقة تبادل لإعادة أسراهم من غزة.