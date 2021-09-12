فلسطين.. نقل الأسير زكريا الزبيدي للمستشفى وهذه تفاصيل القبض عليه

تم نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، وهو أحد الأسرى الستة الذين فروا عبر نفق من سجن جلبوع الصهيوني وتم القبض عليه بعد ذلك، إلى مستشفى رامبام في مدينة حيفا، إثر تعرضه لإصابة بكسر تحت العين اليسرى، بعد تعرضه للضرب من قبل القوات الصهيوينة لحظة اعتقاله.

وكشفت صور ومقاطع فيديو، عن تفاصيل اعتقال زكريا الزبيدي، أحد أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من سجن صهيوني، قبل عدة أيام، عبر حفر نفق يمتد إلى خارجه.

ونشرت الشرطة الصهيوينة، صورة تظهر الزبيدي لحظة اعتقاله، فجر السبت، حيث كان هناك انتفاخ كبير في وجهه، مما يظهر أنه تعرض للكمة قوية أثناء اعتقاله.

وحسب صحيفة “هآرتس”، فإن الزبيدي قاوم عناصر الأمن الصهيوني قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه، وربما يفسر هذا تعرضه للاعتداء.

وعثرت الأجهزة الأمنية الصهيونية، على الزبيدي والعارضة في قرية أم الغانم العربية، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن مكان سجن جلبوع.

وقال أحد سكان القرية، أن طائرة مروحية وأخرى مسيرة كانت تحلق فوق المنطقة طوال الليل، قبل أن يتم اعتقال الأسيرين الفلسطينيين.

وتتبعت الشؤرطة الصهيونية، مكان الأسيرين الفارين، عن طريق وحدة ملاحقة، حيث رصد عناصر الوحدة علبة سجائر وزجاجات صودا، ساهمت على ما يبدو في رسم الطريق الذي سلكه الاثنان.

وتم العثور على الأسيرين الفارين، مختبئين أسفل شاحنة مركونة في المنطقة. وقال أحد شهود العيان: “لقد شاهدتهما. كان متعبين”.

وأعلنت الشرطة الصهيونية، مساء الجمعة، عن العثور، على أول اثنين من الأسرى الفارين وهما يعقوب قادري، ومحمود عارضة.

وبذلك، يرتفع عدد الأسرى الفارين الذين جرى العثور عليهم إلى 4 من أصل 6.

هذا وحفر 6 أسرى فلسطينيين، نفقا من داخل سجن جلبوع إلى خارجه، وتمكنوا من الهرب فجر الأحد الماضي، بطريقة وصفت بالسينمائية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb