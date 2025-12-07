فلسطين وسوريا إلى الدور الثاني وتونس وقطر خارج سباق كأس العرب

تأهل منتخبا فلسطين وسوريا إلى الدور الثاني من منافسة كأس العرب، عقب تعادلهما دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم في قطر. وهي نتيجة منحت المنتخبين بطاقة العبور معًا.

وأنهى المنتخب الفلسطيني الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، فيما حجز المنتخب السوري المركز الثاني بالرصيد نفسه، ليضمن كلاهما المرور إلى الدور القادم.

في المقابل، غادر منتخب تونس المنافسة بعد احتلاله المركز الثالث بـ4 نقاط، وهي حصيلة لم تكن كافية لبلوغ الدور الثاني، بينما أقصي منتخب قطر بعدما أنهى مشواره في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

وشهدت نهاية مباريات المجموعة فوز المنتخب التونسي على نظيره القطري بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء لم ينجح فيه المنتخب القطري في تقديم المستوى المطلوب.

وبهذا الإنجاز، يحقق منتخب فلسطين تأهلًا استثنائيا يؤكد تطوره ويمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل خوض الأدوار الإقصائية.