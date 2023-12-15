فلسطين يفوز أمام إتحاد عنابة بثلاثية وسط أجواء رائعة

تمكن منتخب فلسطين من الفوز أمام إتحاد عنابة بثلاثية مقابل اثنين في المباراة التي جرت بملعب 19 ماي في أجواء جماهيرية رائعة.

وجرت المباراة الودية وسط حضور جماهيري خاصة من أبناء عنابة الذين شجعوا فريقهم و منتخب فلسطين في الوقت نفسه.

كما لعب منتخب فلسطين، المباراة الودية في التربص الإعدادي التحضيري تحسبا لكأس أسيا للأم في قطر.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–