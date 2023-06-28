فلسطين: 100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 100 ألف مصل, هذا الأربعاء, صلاة عيد الأضحى, في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد علت تكبيرات العيد إيذانا بحلول أول أيام عيد الاضحى. وسط حشود كبيرة من المصلين.

هذا وشنت قوات الإحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بحق المصلين أثناء خروجهم من الأقصى.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين, قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام. على الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا, حسب التوقيت المحلي.