فلسطين: 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في قصف الإحتلال لعدة منازل شمال غزة

إرتفعت حصيلة الشهداء إلى 73 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين في قصف الاحتلال لعدة منازل بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ) استشهاد نحو 73 شخصا، وأصابة العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال مربعا سكينا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت ذات المصادر أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا.

ودمرت مربعا سكينا بالكامل على رؤوس المواطنين، ما أدى لاستشهاد نحو 73 مواطنا، وإصابة العشرات، فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض.

بالإضافة إلى طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” أطلقت النار على خيم النازحين في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف.