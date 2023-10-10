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فلسطين.. 788 شهيدا ونحو 4100 جريح جراء عدوان المحتل الغاشم على غزة

بقلم ع.ع
فلسطين.. 788 شهيدا ونحو 4100 جريح جراء عدوان المحتل الغاشم على غزة
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تواصل حصيلة شهداء قطاع غزة بفلسطين في الإرتفاع، جراء سلسلة الغارات التي شنها العدوان الصهيوني على المنطقة، أين تم تسجيل 788 شهيدا ونحو 4100 جريح.

وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 18 شهيدا بينهم 3 أطفال ونحو 100 جريح بالضفة الغربية. وبمحافظة القدس 4 شهداء بينهم طفلان، أما بمحافظة رام الله والبيرة شهيدان، بمحافظة الخليل 7 شهداء. محافظة نابلس شهيدان، محافظة أريحا والأغوار شهيدان، محافظة قلقيلية شهيد طفل.

كما أوضح المصدر نفسه أن قطاع غزة سجل 770 شهيدا ونحو 4000 جريح.

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