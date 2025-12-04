فلسطين تطيح بتونس وتقترب من التأهل إلى الدور الثاني من كأس العرب

واصل منتخب فلسطين صناعة المفاجآت في منافسة كأس العرب، بعد نجاحه في فرض التعادل على منتخب تونس في مباراة قوية جرت اليوم الخميس. ليخطو خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور القادم.

وقدم المنتخب الفلسطيني أداء مميزًا، أكد من خلاله العمل الجماعي والروح العالية التي ميزت لاعبيه منذ بداية البطولة. حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط، بعد فوزه في المباراة الافتتاحية أمام منتخب قطر ثم تعادله اليوم أمام تونس.

وتمكن المنتخب الفلسطيني من العودة في النتيجة خلال شوطي اللقاء بفضل هدّافي الفريق حامد حمدان في الدقيقة 61 وزيد قنبر في الدقيقة 85. ، ليؤكد المنتخب من جديد قدرته على مقارعة أكبر المنتخبات وتحقيق نتائج تاريخية في المنافسة.

وبهذا التعادل الثمين، بات منتخب فلسطين قريبًا من بلوغ الدور المقبل. في انتظار ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من دور المجموعات.