فلكياً.. هذا أوّل أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن مركز الفلك الدولي، أن يوم السبت الموافق 9 من شهر جويلية القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك في العديد من دول العالم.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، أمس الإثنين، إن معظم الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الأربعاء الموافق الأول من جوان. بما في ذلك السعودية والإمارات وعمان ومصر وبلاد الشام وبلاد المغرب. وعليه سيتم تحري هلال شهر ذي الحجة غدا الأربعاء الموافق 29 جوان الحالي.

وأضاف: “في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي. في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا وشمال إفريقيا. وعليه فمن المتوقع أن يكون يوم الخميس 30 جوان الجاري أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول. وأن يكون الجمعة 8 جويلية المقبل وقفة عرفات والسبت 9 جويلية أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

أما بالنسبة لوضع الهلال يوم الأربعاء 29 جوان في بعض المدن العربية والإسلامية، فقال إن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي. في جاكرتا يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس وعمره 9.5 ساعة والرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. أبوظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14.2 ساعة. الرياض يغيب القمر بعد 32 دقيقة من غروب الشمس وعمره 14.6 ساعة.

أما في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15.5 ساعة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس وعمره 15.6 ساعة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس وعمره 17.6 ساعة.

والرؤية في كل من أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. مع كونها صعبة في الشرق والوسط وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.