فلكيا.. اليوم الجمعة هو أقصر يوم في العام

الجمعة 22 ديسمبر هو أول أيام فصل الشتاء حسب الموسم الفلكي. بمجرد مرور الانقلاب، ستبدأ الأيام في الإطالة تدريجيا.

وسيعبر النصف الشمالي من الكرة الأرضية الانقلاب الشتوي، وهو أقصر نهار في السنة، ومنطقيا، أطول ليل.

ويتوافق هذا الحدث الفلكي مع اللحظة التي تصل فيها الأرض إلى أقصى ميل لها بالنسبة للشمس.

“يحدث الانقلاب الشتوي عندما تميل الأرض بحيث يكون نصف الكرة الشمالي الشرقي بعيدا عن الشمس. ويتوافق الانقلاب الشتوي لدينا مع الانقلاب الصيفي في الجنوب، وهو ما يفسر لماذا في الشمال، عندما يكون الشتاء، في الجنوب، يكون الصيف “، توضح ماتيلد غونيل، الباحثة في مرصد باريس لموقع GEO.

وبالتالي، ستكون أشعة الشمس في حدها الأدنى اليوم، ولكن مع جمود الغلاف الجوي، من المرجح أن تكون ذروة الشتاء في منتصف جانفي”. حسبما ذكرت الأرصاد الجوية الفرنسية.

وللتذكير، الشتاء الأرصادي يختلف عن الشتاء الفلكي. ويبدأ الأخير مع الانقلاب الشتوي. الذي يحدث عادة بين 21 و22 ديسمبر/كانون الأول، بينما يبدأ فصل الشتاء الجوي في 1 ديسمبر/كانون الأول.