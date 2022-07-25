فلكيا: غرة شهر محرم السبت المقبل

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، الدكتور جاد القاضي، بأنه وطبقا للحسابات الفلكية، فإن يوم السبت القادم، الموافق لـ30 جويلية، هو غرة شهر محرم، وأول أيام العام الهجري 1444هـ..

وقال الدكتور، إن هلال شهر محرم سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس المقبل.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة. وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ومن المستحيل رؤية هلال شهر محرم لعام 1444هـ مساء يوم التحري “الخميس 28 جويلية 2022″، في سماء كل الدول العربية والإسلامية. لأن الهلال لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم التحري.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم “يوم الرؤية” في بعض البلدان العربية والإسلامية. بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك يكون يوم الجمعة 29 جويلية، هو المتمم لشهر ذي الحجة 1443هـ. وتكون غرة شهر المحرم 1444 هـ فلكياً يوم السبت المقبل 30 جويلية 2022 م.

ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية. بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.

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