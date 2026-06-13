فلكيا.. هذا موعد أول أيام السنة الهجرية الجديدة

يترقب المسلمون عبر دول العالم الإسلامي موعد شهر محرم 1448 هـ باعتباره أول رأس السنة الهجرية الجديدة، حيث يبحث الكثيرون عن تاريخ بداية شهر محرم، وموعد رأس السنة الهجرية 2026، وأول أيام العام الهجري الجديد.

وتتجه أنظار المراصد الفلكية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي إلى مساء يوم الاثنين 15 جوان 2026. لتحري هلال شهر محرم لعام 1448هـ.

فوفقا للحسابات الفلكية، فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر محرم 1448 هـ يوم الثلاثاء 16 جوان 2026. على أن يتم تأكيد الموعد رسميًا بعد تحري هلال الشهر وفق الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

ففي حالة عدم اكتمال شهر ذو الحجة أي 29 يومًا فإن موعد شهر المحرم 1448 ورأس السنة الهجرية. سيوافق يوم الثلاثاء 16 جوان أول أيام شهر المحرم.

وأما إذا لم تثبت الرؤية يوم 29 ذو الحجة، وتكتمل هذا الأخير أي 30 يومًا، فإن أول أيام شهر محرم. سوف يوافق الأربعاء 17 جوان.

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