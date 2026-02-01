فلكيا.. هذا موعد أول أيام رمضان المبارك

أعلن مركز الفلك الدولي، أن معظم الدول ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026. مشيرا إلى أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء هي ما بين مستحيلة أو غير ممكنة من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي. سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب أو حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي فائقة القوة.

وأشار مركز الفلك الدولي في تقرير له، أن الدول التي تعتبر رؤية الهلال الصحيحة شرطا لبدء الشهر الهجري، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان. ويوم الخميس 19 فيفري هو أول أيام شهر رمضان المبارك. علما بأنه لا يستبعد أن تكون غرة شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فيفري في بعض الدول التي تشترط شروطا أخرى لبدء الشهر. لأن رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 فيفري من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي.

بالنسبة لجاكرتا عاصمة إندونيسيا، سيغيب القمر قبل ست دقائق من غروب الشمس. في الإمارات سيغيب القمر قبل دقيقة واحدة من غروب الشمس. الرياض ستغيب حافة القمر السفلى قبل 42 ثانية من غروب الشمس. أما في السعودية هذا الشهر أكبر ما يمكن، ستغيب الحافة السفلى للقمر مع غروب الشمس، وسيكون عمر القمر السطحي وقت غروب الشمس ساعة واحدة و49 دقيقة، وسيكون بعد القمر عن الشمس درجة واحدة فقط. في القاهرة سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس، وسيكون بعد القمر عن الشمس 1.3 درجة فقط. وفي الجزائر سيغيب القمر بعد ست دقائق من غروب الشمس.

وأوضح المركز أن رؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، خاصة وأنها جميعا أقل من حد “دانجون” العالمي. وهو عالم فرنسي أثبت أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب إذا كان بعد القمر عن الشمس أقل من حوالي سبع درجات، وهو ما تؤيده الأرصاد الفلكية الموثوقة للهلال. بل إن رؤية الهلال يوم الثلاثاء غير ممكنة حتى باستخدام أحدث التقنيات العلمية في رصد الهلال، وهي تقنية التصوير الفلكي باستخدام كاميرا فلكية متخصصة مرتبطة ببرامج متطورة تعمل على معالجة الصور بشكل فوري. والتي يمكنها رؤية الهلال حتى في وضح النهار نظرا لقوتها الفائقة.

كسوف حلقي يمنع رؤية هلال رمضان

وللتأكيد على عدم وجود إمكانية لرؤية الهلال يوم الثلاثاء من المنطقة العربية، فإن الكرة الأرضية ستشهد كسوفا حلقيا للشمس عصر يوم الثلاثاء، يشاهد من جنوب القارة الإفريقية ومن القارة القطبية الجنوبية، وسيحدث الكسوف بالتزامن مع موعد غروب الشمس في شرق ووسط العالم حتى غرب قارة آسيا. وكسوف الشمس هو اقتران مرئي يشاهده الناس بأعينهم ويقدم دليلا على عدم إمكانية رؤية الهلال وقته أو بعده بساعات معدودة.

ووضع مركز الفلك الدولي خرائط تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 17 فيفري ويوم الأربعاء 18 فيفري من جميع مناطق العالم. بحيث أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الإقتران السطحي بعد غروب الشمس.

رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة. رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.