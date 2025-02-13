فلكيا.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن مركز الفلك الدولي، أن السبت 01 مارس غرة شهر رمضان المبارك في معظم العالم الإسلامي.

وستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان 1446 هـ يوم الجمعة 28 فيفري 2025م. ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين. حيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة.

ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي. فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي. وعليه من المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 مارس.

الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة 28 فيفري من جميع مناطق العالم. بحيث أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة. ورؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري. ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس. كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

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