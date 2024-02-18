فلكيا.. هذا موعد أول أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصيام

تشير التوقعات الفلكية، إلى أنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس. على أن تكون عدة شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن آخر أيام شهر رمضان المبارك، سيكون يوم الثلاثاء 9 أفريل، الموافق 30 رمضان. وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أفريل. إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

أما عن ساعات الصوم المتوقعة هذا العام، فإن هذا مرتبطٌ بطول النهار، والذي يعتمد بدوره على خطوط العرض.

فكلما كانت الدولة أقرب إلى القطب الشمالي، كانت ساعات الصيام فيها أطول في هذا الوقت من السنة. وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر.

ومن المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام أكثر بقليل من 13 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك. في مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. وكذلك تركيا وإيران، بزيادة أو نقص بضع دقائق بين الدول وبعضها.

وتسجل موروني في جزر القمر أقصر ساعات الصيام بـ 13 ساعة و4 دقائق. بينما تسجل دول شمال البحر المتوسط أطول نهار بواقع 14 ساعة.

وبالطبع تزداد ساعات الصيام تدريجيا ليشهد اليوم الأخير من الشهر الفضيل أطول ساعات الصيام.