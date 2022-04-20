فلكيا..هذا موعد أول أيام عيد الفطر

أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أن أول أيام عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الاثنين 2 ماي 2022 الموافق لغرة شوال 1433.

وفي هذا السياق، لفتت الجمعية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أن رصد هلال شوال 1443 هجري بالعين المجردة أو بالاستعانة بالآلات البصرية بكل البلاد الإسلامية مسنحيل مساء السبت 30 أفريل 2022 وأن أوّل رصد له سيكون مساء 1 ماي 2022 بالاستعانة بالآلات البصرية مع إمكانية رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامي .

هذا وسيكون ارتفاع الهلال، يوم 30 أفريل الجاري، 3ر3 درجة تحت الافق ما يجعل رصده مستحيلا حتى بالاستعانة بالآلات الفلكية.

طالع أيضا:

لجنة الفتوى.. هذا الوقت الذي يجوز فيه إخراج زكاة الفطر