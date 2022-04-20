فلكيا..هذا موعد أول أيام عيد الفطر
أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أن أول أيام عيد الفطر فلكيا سيكون يوم الاثنين 2 ماي 2022 الموافق لغرة شوال 1433.
وفي هذا السياق، لفتت الجمعية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، إلى أن رصد هلال شوال 1443 هجري بالعين المجردة أو بالاستعانة بالآلات البصرية بكل البلاد الإسلامية مسنحيل مساء السبت 30 أفريل 2022 وأن أوّل رصد له سيكون مساء 1 ماي 2022 بالاستعانة بالآلات البصرية مع إمكانية رصده بصعوبة بالغة من غرب العالم الإسلامي .
هذا وسيكون ارتفاع الهلال، يوم 30 أفريل الجاري، 3ر3 درجة تحت الافق ما يجعل رصده مستحيلا حتى بالاستعانة بالآلات الفلكية.
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لجنة الفتوى.. هذا الوقت الذي يجوز فيه إخراج زكاة الفطر
كما أصدرت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية توضيحا، حول الوقت الذي يجوز فيه إخراج زكاة الفطر .
وأجابت لجنة الفتوى على سؤال تم إرساله عبر الصفحة الرسمية بالفايسبوك للوزارة، ويتعلق بما هو الوقت الذي يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر فيه؟
كما أشارت لجنة الفتوى، إلى أن أفضل وقت إخراج زكاة الفطر هو صبيحة يوم العيد قبل الصلاة. لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه «أن رسول اللہ ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأقرهم النبي ﷺ على ذلك. ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». وعليه فيمكنك أن تخرج زكاة فطرك ابتداء من ليلة الثامن والعشرين من رمضان.
وأضافت لجنة الفتوى، أنه بالنسبة لأموال زكاة الفطر التي تدفع لصندوق الزكاة بالمساجد. فإنها تبقى أمانة محفوظة بها. لتوزع على الفقراء والمساكين يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، كما عليه السنة النبوية. ودفعها للمساجد في وقت مبكر يمكّن القائمين على الصندوق من إحصائها وإحصاء الذين سيستفيدون منها. من الفقراء والمساكين وتوزيعها بما يتناسب وحالة احتياجهم، وهذا هو الأولى.