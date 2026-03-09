فلكيا هذا موعد أوّل أيام عيد الفطر المبارك

تستعد الجزائر وباقي الدول العربية والمسلمين عبر مختلف الدّول لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026، حيث تتزايد التساؤلات حول موعد العيد، إذ كشفت الحسابات الفلكية الحديثة الصادرة عن عدة مراكز دولية وعربية أن غرة شهر شوال ستوافق فلكيا يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وقال مركز الفلك الدولي أن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فيفري 2026م. وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 مارس، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الخميس 19 فيفري. وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

كما أوضح المركز أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة. لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. وبالتالي من المفترض أن تكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما. ليكون يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها.

وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة. من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا. ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أمريكا الشمالية.

حيث أشار مركز الفلك الدولي أنه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها أيضا. ونظرا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط. فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 مارس عيد الفطر فيها.

