فلكيا.. هذا موعد ترقب هلال شهر شعبان وأول أيامه

كشفت الحسابات الفلكية الدقيقة التي قام بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر. أن هلال شهر شعبان يظهر مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم 10 فيفري.

ويستمر الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة، و40 دقيقة في القاهرة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يظل الهلال الجديد بعد غروب الشمس في ذلك اليوم. لمدة تتراوح بين 30 و50 دقيقة، مما يجعل غرة شهر شعبان 1445 هـ، فلكيًا، يوم الأحد 11 فيفري.

ويعد شهر رمضان التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوال. وفضله الله تعالى على باقي أشهر السنة لكونه أحد أركان الإسلام، وفرض صيامه على كل مسلم.