فلكيا.. هذا موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1445

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة. عام 1445 هجريا والذى باتت تفصلنا عنها أيام معدودة.

ووفقا الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية. فإن رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا سيكون يوم الأربعاء 19 جويلية 2023.

ورأس السنة الهجرية توافق أول محرم، ويُحسب التقويم القمري للمسلمين من السنة الأولى لهجرة النبي محمد (ﷺ).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض. والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر –. 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب. – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر. وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة. و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة. في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.